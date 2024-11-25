Допомога Світового банку

Міністр фінансів України Сергій Марченко разом з представниками банку розповіли, що Світовий банк виділив для України 40 мільярдів доларів за майже 3 роки війни, передає 24 Канал.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Від початку повномасштабного вторгнення Світовий Банк започаткував низку програм та інструментів, завдяки яким залучив для потреб України більше 40 мільярдів доларів США. Ці кошти дозволили частково профінансувати соціальні та гуманітарні видатки держбюджету України, а також її відновлення.

У заяві урядовці підкреслили, що, незважаючи на невизначеність щодо тривалості війни, український уряд залишається відданим своїй програмі реформ, спрямованій на забезпечення членства в Європейському Союзі. Світовий банк було визначено як ключового партнера в зусиллях України, спрямованих на реалізацію цієї мети.

Дотримання Україною своїх зобов'язань має вирішальне значення для прискорення економічного розвитку, стимулювання інновацій та залучення інвестицій приватного сектору. Ці фактори є життєво важливими для швидкого відновлення країни від наслідків російської агресії.