Чи подорожчає газ у 2024 році: відповідь дав "Нафтогаз"
8 жовтня 2024, 11:15Читать новость на русском
Джерело:"Нафтогаз"
Українцям надають газ декілька компаній-постачальників. Більшість споживачів обслуговує "Нафтогаз".
Чи може здорожчати газ цьогоріч
Тариф на газ не має зростати у 2024 році. Як повідомляє "Нафтогаз", теперішня вартість сировини для побутових споживачів залишатиметься без змін щонайменше до травня 2025 року.
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В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.
Зараз тариф на газ у "Нафтогазі" складає 7,96 гривні за кубометр. Це значення не змінюється уже протягом декількох років.
Нагадаємо! Саме "Нафтогаз" виступив постачальником останньої надії (ПОН).
Тарифи у інших регуляторів дещо відрізняються. Зараз вони такі:
Зверніть увагу! Доставка газу оплачується окремо.