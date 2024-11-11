"Нафтогаз" запустив нову свердловину: на скільки зростуть обсяги видобування газу

АТ "Укргазвидобування" запустило нову оціночно-експлуатаційну свердловину. Її глибина сягає 5 920 метрів.

Що відомо про нову свердловину

Нова свердловина дає 110 кубічних метрів газу на добу. За словами голови НАК "Нафтогаз" Олексія Чернишова таких гарних результатів вдалося досягти завдяки сучасним технологіям, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

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Нагадаємо! За перші дев’ять місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" видобули більш як 11 мільярдів кубічних метрів товарного газу.

Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз" Варто зауважити, що родовищу, на якому пробурена свердловина, вже понад 45 років. Дякую всій команді за цілеспрямованість і наполегливу працю. Впевнено йдемо до нашої мети – енергетичної незалежності держави.

На цьому родовищі імовірно буде закладено ще дві нові оціночно-експлуатаційні свердловини.

Зверніть увагу! Ідея буріння вказаної свердловини належить співробітниці УкрНДІгазу – Оксані Щирбі.