Что известно о новой скважине

Новая скважина дает 110 кубических метров газа в сутки. По словам главы НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышева таких хороших результатов удалось достичь благодаря современным технологиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

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Напомним! За первые девять месяцев 2024 года компании группы "Нафтогаз" добыли более 11 миллиардов кубических метров товарного газа.

Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" Стоит заметить, что месторождению, на котором пробурена скважина, уже более 45 лет. Спасибо всей команде за целеустремленность и упорный труд. Уверенно идем к нашей цели – энергетической независимости государства.

На этом месторождении вероятно будет заложено еще две новые оценочно-эксплуатационные скважины.

Обратите внимание! Идея бурения указанной скважины принадлежит сотруднице УкрНИИгаза – Оксане Щирбе.