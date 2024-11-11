Курс доллара на прошлой неделе

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что в начале прошлой недели на валютном рынке ощущался повышенный спрос на иностранную валюту.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Частично это стало следствием переходной даты – в понедельник, скажем, население приобрело вдвое больше безналичной валюты в банковских приложениях, чем в обычный день в течение месяца. Кроме того, дополнительный спрос создавался за счет выплат купона и погашения ранее выпущенных гривневых ОВГЗ. Да и выборы в США добавили нервозности рынку. На этом фоне котировки на ВРУ в начале недели достигали отметки 41,46 гривны за доллар, а дневной объем торгов превышал 220 миллионов долларов.

НБУ отреагировал на этот тренд усиленным участием в торгах – на прошлой неделе объем интервенций регулятора увеличился до 739 миллионов долларов. Правда уже в среду ситуация начала успокаиваться, а гривна, реагируя на сокращение спроса, начала укрепляться. Это спровоцировало усиление предложения на рынке.

Поэтому НБУ даже пришлось выходить на рынок с покупкой избытка иностранной валюты: за неделю регулятор приобрел на валютном рынке 4 миллиона долларов. Это максимальный показатель с мая этого года.

Наличный рынок двигался синхронно с безналичным. Поэтому максимальных отметок стоимость американского доллара здесь достигла во вторник – 41,60 – 41,65 гривны за доллар. Но динамичное укрепление гривны в конце недели привело к удешевлению иностранной валюты и в наличном сегменте,

– сказала она.

Чего ждать на этой неделе

В начале этой недели, учитывая низкие курсовые уровни в прошлые четверг – пятницу, Золотько ожидает умеренный рост курса.

Однако ближе к завершению недели стоит ожидать усиления предложения валюты со стороны бизнеса из-за приближения предельной даты уплаты крупных квартальных налогов. Наличный рынок, правда, будет пытаться удержать стоимость доллара выше отметки 41,50 гривны за доллар,

– сказала банкир.

По ее мнению, течение этой недели курс доллара будет колебаться в диапазоне 41,40 – 41,60 гривны за доллар.