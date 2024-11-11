Курс долара минулого тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що на початку минулого тижня на валютному ринку відчувався підвищений попит на іноземну валюту.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Частково це стало наслідком перехідної дати – у понеділок, скажімо, населення придбало вдвічі більше безготівкової валюти у банківських застосунках, ніж у звичайний день протягом місяця. Крім того, додатковий попит створювався за рахунок виплат купону та погашення раніше випущених гривневих ОВДП. Та й вибори в США додали нервовості ринку. На цьому фоні котирування на ВРУ на початку тижня сягали позначки 41,46 гривні за долар, а денний обсяг торгів перевищував 220 мільйонів доларів.

НБУ відреагував на цей тренд посиленою участю у торгах – минулого тижня обсяг інтервенцій регулятора збільшився до 739 мільйонів доларів. Щоправда вже в середу ситуація почала заспокоюватися, а гривня, реагуючи на скорочення попиту, почала зміцнюватися. Це спровокувало посилення пропозиції на ринку.

Відтак НБУ навіть довелося виходити на ринку з купівлею надлишку іноземної валюти: за тиждень регулятор придбав на валютному ринку 4 мільйони доларів. Це максимальний показник від травня цього року.

Готівковий ринок рухався синхронно з безготівковим. Відтак максимальних позначок вартість американського долару тут сягнула у вівторок – 41,60 – 41,65 гривні за долар. Але динамічне зміцнення гривні наприкінці тижня призвело до здешевшання іноземної валюти й у готівковому сегменті,

– сказала вона.

Чого чекати цього тижня

На початку цього тижня, зважаючи на низькі курсові рівні у минулі четвер-п’ятницю, Золотько очікує на помірне зростання курсу.

Проте ближче до завершення тижня варто чекати на посилення пропозиції валюти з боку бізнесу через наближення граничної дати сплати великих квартальних податків. Готівковий ринок, щоправда, намагатиметься утримати вартість долару вище позначки 41,50 гривні за долар,

– сказала банкірка.

На її думку, протягом цього тижня курс долара коливатиметься в діапазоні 41,40 – 41,60 гривні за долар.