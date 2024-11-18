Як зміниться забезпечення військовослужбовців у грудні

Розмір виплати військовослужбовця залежить від декількох факторів. Зокрема, на це впливає його посада, місце служби тощо. Також потрібно враховувати, що виплата військового складається з окладу та премії.

Як зростатимуть виплати військовослужбовців

Заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ за позивним Адік розповів, що грошове забезпечення військових у грудні не зазнає змін, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Читайте також Росія хоче використати зиму, – ексміністр енергетики припустив задум ворога

Однак, як уточнив Адік, у грудні деякі особи усе ж отримають збільшені виплати. Це пов'язано з тим, що в останній місяць року може надійти грошове забезпечення за листопад і частина грудневих коштів.

Варто зауважити, що оскільки грудень є останнім місяцем бюджетного року, то можуть бути ситуації, коли фактичні виплати можуть відрізнятися від тих, які спостерігалися протягом останніх місяців. Наприклад, у грудні 2023 було виплачено не лише щомісячне грошове забезпечення за листопад, а й частина грошового забезпечення за грудень,

– уточнив Адік.

Як визначається розмір виплат військового

Розберемося як відбувається нарахування виплат, розрахувавши мінімальний розмір грошового забезпечення для військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ. Загальна сума складається з таких частин:

2 470 гривень – посадовий оклад за 1 тарифним розрядом;

– посадовий оклад за 1 тарифним розрядом; 530 гривень – оклад за звання "солдат";

– оклад за звання "солдат"; 1 950 гривень – надбавка, що надається за особливості проходження служби (65%);

– надбавка, що надається за особливості проходження служби (65%); 15 635,10 гривень – спеціальна премія (за 1 тарифним розрядом при вислузі років – менше 1 року);

– спеціальна премія (за 1 тарифним розрядом при вислузі років – менше 1 року); 130,20 гривень – індексація.

Тобто, загальна сума сягає 20 715,30 гривень.