Как будут расти выплаты военнослужащих

Заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ по позывному Адик рассказал, что денежное обеспечение военных в декабре не изменится, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Однако, как уточнил Адик, в декабре некоторые лица все же получат увеличенные выплаты. Это связано с тем, что в последний месяц года может поступить денежное обеспечение за ноябрь и часть декабрьских средств.

Стоит заметить, что поскольку декабрь является последним месяцем бюджетного года, то могут быть ситуации, когда фактические выплаты могут отличаться от тех, которые наблюдались в течение последних месяцев. Например, в декабре 2023 было выплачено не только ежемесячное денежное обеспечение за ноябрь, но и часть денежного обеспечения за декабрь,

– уточнил Адик.

Как определяется размер выплат военного

Разберемся как происходит начисление выплат, рассчитав минимальный размер денежного обеспечения для военнослужащих Сухопутных войск ВСУ. Общая сумма состоит из таких частей:

2 470 гривен – должностной оклад по 1 тарифному разряду;

– должностной оклад по 1 тарифному разряду; 530 гривен – оклад за звание "солдат";

– оклад за звание "солдат"; 1 950 гривен – надбавка, предоставляемая за особенности прохождения службы (65%);

– надбавка, предоставляемая за особенности прохождения службы (65%); 15 635,10 гривен – специальная премия (по 1 тарифному разряду при выслуге лет – менее 1 года);

– специальная премия (по 1 тарифному разряду при выслуге лет – менее 1 года); 130,20 гривен – индексация.

То есть, общая сумма достигает 20 715,30 гривен.