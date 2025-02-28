Які нові розміри пенсій отримуватимуть пенсіонери з 1 березня

З 1 березня для українських пенсіонерів традиційно відбудеться індексація виплат. Цьогоріч показник підвищення вищий, аніж торік. Вже відомо, які суми отримуватимуть українці.

Як підвищаться пенсії після 1 березня

Як відомо, цьогоріч українські пенсії проіндексують на 11,5%, що більше, аніж у 2024 році (майже 8%). В Мінсоцполітики пояснюють, що середній розмір підвищення становитиме 556 гривень до пенсії.

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Як розповів експерт з пенсійних питань Сергія Коробкіна виданню "На пенсії", передає 24 Канал, з 1 березня мінімальні пенсійні виплати зміняться таким чином:

для осіб віком від 65 років, які не працюють і мають не менше 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок – розмір пенсії для таких осіб не може бути меншим за 3 758 гривень, у результаті виплата збільшиться на 388 гривень,

і мають не менше 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок – розмір пенсії для таких осіб не може бути меншим за 3 758 гривень, у результаті виплата збільшиться на 388 гривень, для осіб, яким виповнилося 80 років та які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок – пенсія для них становить також не менше 3 758 гривень, підвищення на 388 гривень,

та які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок – пенсія для них становить також не менше 3 758 гривень, підвищення на 388 гривень, для осіб у віці від 70 до 80 років, при 35 років стажу у чоловіків та не менше 30 років у жінок – пенсія на рівні 3 613 гривень, отже, підвищення на рівні 373 гривні,

при 35 років стажу у чоловіків та не менше 30 років у жінок – пенсія на рівні 3 613 гривень, отже, підвищення на рівні 373 гривні, для осіб від 75 до 80 років, які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок – пенсія також 3 613 гривень, як і підвищення після індексації – 373 гривні,

які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок – пенсія також 3 613 гривень, як і підвищення після індексації – 373 гривні, для осіб, яким не виповнилося 70 років, які мають 35 років стажу у чоловіків та не менше 30 років у жінок, а також у осіб з інвалідністю І групи – пенсія на рівні 3 323 гривні після індексації, таким чином, підвищення становитиме 343 гривні,

які мають 35 років стажу у чоловіків та не менше 30 років у жінок, а також у осіб з інвалідністю І групи – пенсія на рівні 3 323 гривні після індексації, таким чином, підвищення становитиме 343 гривні, інші особи, які не працюють – пенсія буде 3 038 гривень, доплатять 313 гривень.

Зауважте! За словами Сергія Коробкіна, першими проіндексують саме пенсії, де з якихось причин основний розмір дуже малий.