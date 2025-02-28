Как повысятся пенсии после 1 марта

Как известно, в этом году украинские пенсии проиндексируют на 11,5%, что больше, чем в 2024 году (почти 8%). В Минсоцполитики объясняют, что средний размер повышения составит 556 гривен к пенсии.

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Как рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергея Коробкина изданию "На пенсии", передает 24 Канал, с 1 марта минимальные пенсионные выплаты изменятся следующим образом:

для лиц в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют не менее 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин – размер пенсии для таких лиц не может быть меньше 3 758 гривен, в результате выплата увеличится на 388 гривен,

и имеют не менее 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин – размер пенсии для таких лиц не может быть меньше 3 758 гривен, в результате выплата увеличится на 388 гривен, для лиц, которым исполнилось 80 лет и которые имеют не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – пенсия для них составляет также не менее 3 758 гривен, повышение на 388 гривен,

и которые имеют не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – пенсия для них составляет также не менее 3 758 гривен, повышение на 388 гривен, для лиц в возрасте от 70 до 80 лет, при 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин – пенсия на уровне 3 613 гривен, следовательно, повышение на уровне 373 гривны,

при 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин – пенсия на уровне 3 613 гривен, следовательно, повышение на уровне 373 гривны, для лиц от 75 до 80 лет, которые имеют не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – пенсия также 3 613 гривен, как и повышение после индексации – 373 гривны,

которые имеют не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – пенсия также 3 613 гривен, как и повышение после индексации – 373 гривны, для лиц, которым не исполнилось 70 лет, которые имеют 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, а также у лиц с инвалидностью І группы – пенсия на уровне 3 323 гривны после индексации, таким образом, повышение составит 343 гривны,

которые имеют 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, а также у лиц с инвалидностью І группы – пенсия на уровне 3 323 гривны после индексации, таким образом, повышение составит 343 гривны, другие лица, которые не работают – пенсия будет 3 038 гривен, доплатят 313 гривен.

Заметьте! По словам Сергея Коробкина, первыми проиндексируют именно пенсии, где по каким-то причинам основной размер очень мал.