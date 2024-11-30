Чи будуть виплачувати пенсії по інвалідності у грудні

Громадяни, які через погіршений стан здоров'я втратили повністю чи частково працездатність, можуть оформити інвалідність. Завдяки цьому статусу, такі особи мають право на спеціальну пенсію.

Чи зміняться пенсії по інвалідності у грудні

Розмір пенсій по інвалідності у грудні не зазнає змін. Ці виплати продовжать надходити громадянам, які мають на них право, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Як і раніше, пенсії по інвалідності залежатимуть від вікових виплат:

особи з інвалідністю I групи мають право отримувати 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;

з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Пенсії по інвалідності розраховуються індивідуально. Однак, вони не можуть бути нижче встановлених мінімумів: