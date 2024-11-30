Чи будуть виплачувати пенсії по інвалідності у грудні

30 листопада 2024, 12:17
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Автор: Анастасія Зорик

Громадяни, які через погіршений стан здоров'я втратили повністю чи частково працездатність, можуть оформити інвалідність. Завдяки цьому статусу, такі особи мають право на спеціальну пенсію.

Чи зміняться пенсії по інвалідності у грудні

Розмір пенсій по інвалідності у грудні не зазнає змін. Ці виплати продовжать надходити громадянам, які мають на них право, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Як і раніше, пенсії по інвалідності залежатимуть від вікових виплат: 

  • особи з інвалідністю I групи мають право отримувати 100% пенсії за віком;
  • з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;
  • з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– йдеться у повідомленні ПФУ.

Пенсії по інвалідності розраховуються індивідуально. Однак, вони не можуть бути нижче встановлених мінімумів:

  • особи з I групою інвалідності мають отримувати щонайменше 2 980 гривень;
  • з II і III групою інвалідності, за умови, що людина не працює – 2 520 гривень;
  • з II і III групою інвалідності, якщо особа продовжує працювати – 2 093 гривні.