Індексація у 2025 буде: на скільки зростуть пенсії українців

У наступному році запланована індексація пенсій. Виплати українських пенсіонерів зростуть, однак, збільшення відчують не всі.

Якою буде нова індексація пенсій

У 2025 році пенсії українців можуть зрости на більш як 10%, внаслідок індексації, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Лідія Ткаченко Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, і у другому кварталі відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10−12%

Ткаченко зауважує, що в Україні дуже нерівномірний розподіл пенсіонерів. Більшість осіб мають пенсію менш як 3 тисячі гривень. Відповідно, ці громадяни не відчувають вагомого збільшення виплат після проведення індексації.

Водночас є майже мільйон пенсіонерів, що мають пенсію більш як 10 тисяч гривень. Для таких осіб індексація набагато помітніша.

Зверніть увагу! Ткаченко нагадує, що торік пенсії українців зросли на орієнтовно 6% внаслідок індексації.