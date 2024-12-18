ЄС може повністю конфіскувати російські активи

Дипломатична служба Євросоюзу та деякі держави-члени, розглядають, чи потрібні будуть судові рішення як юридична підстава для конфіскації заморожених активів, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Водночас розглядається й варіант, де буде достатньо розрахунку завданих збитків. Всю цю інформацію передали виданню джерела, які попросили зберігати анонімність через делікатність цього питання.

Важливо! Наразі країни Європи зіштовхуються з ризиком, що новобраний президент США Дональд Трамп може скоротити або припинити допомогу Україні у разі повернення до Білого дому. Тому деякі держави намагаються відновити обговорення можливості повнішого використання заморожених російських активів.

Що думають про це рішення країни-члени ЄС

Однак низка інших країн членів, включно з Німеччиною, Бельгією та Люксембургом, залишаються дуже стурбованими ідеєю конфіскації. Так рішення конфіскувати гроші та передати їх Києву стало б значним відхиленням від поточного підходу.

Деякі держави-члени ЄС наразі оцінюють, який вплив такий крок може мати на євро як валюту, повідомляють джерела. Вони також аналізують потенційні наслідки, якщо треті країни вирішать вивести свої активи з країн, які здійснюють конфіскацію,

– пише видання.

Зокрема міністри закордонних справ Євросоюзу обговорили цю ідею на зустрічі в Брюсселі у понеділок. Як зазначає Bloomberg, це питання може бути знову підняте, коли лідери Європейського союзу зустрінуться в четвер на саміті в Брюсселі.

Цікаво! Це відбудеться завдяки країнам Балтії та Швеції. Джерела розповіли виданню, що саме ці держави просувають креативні способи кращого використання заморожених російських активів.