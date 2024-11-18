Чи будуть зрости виплати пенсіонерів у 2025 році

У 2025 році відбудеться збільшення пенсій. Однак, це зростання не буде відчутне для більшості пенсіонерів. Чому так станеться, читайте далі.

Як зростуть пенсії у 2025

У березні наступного року пенсії зростуть на стільки, щоб покрити рівень інфляції. Тобто, це збільшення має частково покрити наслідки від росту споживчих цін, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Михайло Цимбалюк Заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, бо від цього залежать мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2 300 гривень для майже 5 мільйонів пенсіонерів.

Цимбалюк уточнив, що депутати занепокоєні тим, якого розміру пенсії має багато українців зараз. Нардеп наголосив на намаганнях уряду знайти шляхи підтримки громадян з мінімальними виплатами.

Поки кінцевого рішення не схвалено, але уряд за наполяганням народних депутатів, Офісу Президента знайде вирішення проблем захисту цих категорій громадян,

– підсумував Цимбалюк.

Нагадаємо! Раніше стало відомо, що у наступному році розмір мінімальних виплат залишатиметься без змін. Тобто такі пенсії будуть аналогічними до цьогорічних.