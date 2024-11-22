Як дізнатися, чи нарахована пенсія онлайн

Українці можуть отримати інформацію від ПФУ не тільки завітавши у відділення. Також дізнатися певні дані можна онлайн, через електронний портал Пенсійного фонду.

Де знайти інформацію про призначення пенсії

Переглянути інформацію на вебпорталі електронних послуг може особа, що має статус пенсіонера, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зауважте! Посилання на портал електронних послуг Пенсійного фонду ви можете знайти тут.

Покрокова інструкція, як отримати вказану інформацію:

пенсіонер має пройти авторизацію на порталі ПФУ;

далі необхідно обрати розділ "Моя пенсія" (знаходиться у лівому боковому меню).

У цьому розділі буде доступна інформація, відносно призначення чи перерахунку пенсії (відповідні постанови та розпорядження). А також дані з пенсійної справи, йдеться про:

вид призначеної пенсії;

загальну суму пенсії;

складники пенсійної виплати;

термін на який призначається пенсія.

Зверніть увагу! На вебпорталі ПФУ також можна ознайомитись зі сканами документів, які були необхідні для призначення пенсії.