Де знайти інформацію про призначення пенсії

Переглянути інформацію на вебпорталі електронних послуг може особа, що має статус пенсіонера, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Як держава допомагає з похованням: розмір виплат та необхідні документи

Зауважте! Посилання на портал електронних послуг Пенсійного фонду ви можете знайти тут.

Покрокова інструкція, як отримати вказану інформацію:

  • пенсіонер має пройти авторизацію на порталі ПФУ;
  • далі необхідно обрати розділ "Моя пенсія" (знаходиться у лівому боковому меню).

У цьому розділі буде доступна інформація, відносно призначення чи перерахунку пенсії (відповідні постанови та розпорядження). А також дані з пенсійної справи, йдеться про:

  • вид призначеної пенсії;
  • загальну суму пенсії;
  • складники пенсійної виплати;
  • термін на який призначається пенсія.

Зверніть увагу! На вебпорталі ПФУ також можна ознайомитись зі сканами документів, які були необхідні для призначення пенсії.