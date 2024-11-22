Де знайти інформацію про призначення пенсії
Переглянути інформацію на вебпорталі електронних послуг може особа, що має статус пенсіонера, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зауважте! Посилання на портал електронних послуг Пенсійного фонду ви можете знайти тут.
Покрокова інструкція, як отримати вказану інформацію:
- пенсіонер має пройти авторизацію на порталі ПФУ;
- далі необхідно обрати розділ "Моя пенсія" (знаходиться у лівому боковому меню).
У цьому розділі буде доступна інформація, відносно призначення чи перерахунку пенсії (відповідні постанови та розпорядження). А також дані з пенсійної справи, йдеться про:
- вид призначеної пенсії;
- загальну суму пенсії;
- складники пенсійної виплати;
- термін на який призначається пенсія.
Зверніть увагу! На вебпорталі ПФУ також можна ознайомитись зі сканами документів, які були необхідні для призначення пенсії.