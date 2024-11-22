Де знайти інформацію про призначення пенсії

Переглянути інформацію на вебпорталі електронних послуг може особа, що має статус пенсіонера, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зауважте! Посилання на портал електронних послуг Пенсійного фонду ви можете знайти тут.

Покрокова інструкція, як отримати вказану інформацію:

пенсіонер має пройти авторизацію на порталі ПФУ;

далі необхідно обрати розділ "Моя пенсія" (знаходиться у лівому боковому меню).

У цьому розділі буде доступна інформація, відносно призначення чи перерахунку пенсії (відповідні постанови та розпорядження). А також дані з пенсійної справи, йдеться про:

вид призначеної пенсії;

загальну суму пенсії;

складники пенсійної виплати;

термін на який призначається пенсія.

Зверніть увагу! На вебпорталі ПФУ також можна ознайомитись зі сканами документів, які були необхідні для призначення пенсії.