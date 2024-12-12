Де перевірити свою групу відключень світла у Львові – сайти
12 грудня 2024, 18:00Читать новость на русском
На Львівщині запровадили погодинні графіки відключень електроенергії. Кожен клієнт Львівобленерго має можливість перевірити свою групу відключень, аварійних відключень, або спеціальних аварійних відключень.
Де дізнатися свою чергу відключень у Львові
Є кілька ресурсів, де можна швидко отримати необхідну інформацію про графіки відключення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.
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Де можна переглянути графік відключень:
На офіційному сайті у розділі "Чому немає світла"
- Зайдіть у відповідний розділ.
- Натисніть кнопку "Дізнатись свою групу відключення".
- Заповніть форму, вказавши населений пункт та повну адресу.
Через чат-бот «Львівобленерго» для побутових клієнтів
- У месенджері Viber натисніть тут.
- У месенджері Telegram натисніть тут.
- Оберіть свій особовий рахунок, натисніть кнопку "Ще послуги", а потім – "Група відключень".
Через чат-бот "Львівобленерго Бізнес" для юридичних клієнтів
- У месенджері Viber натисніть тут.
- У месенджері Telegram натисніть тут.
- Оберіть точку обліку та натисніть кнопку "Група відключень".
Зауважте! "Львівобленерго" оновило графіки погодинних відключень електроенергії. Зміни полягають у збільшенні кількості підчерг із трьох до шести, а також розподілі на 12 підчерг у графіку погодинних відключень.