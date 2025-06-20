Яка пенсія надається при зарплаті 36 000 гривень і 35 роках стажу

Пенсія формується на основі одразу багатьох факторів. Зокрема, доходу та кількості набутого стажу.

Яка пенсія при доході 36 тисяч гривень і 35 роках стажу

Вагому роль грає і вік виходу на заслужений відпочинок, пише 24 Канал.

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Нагадаємо! Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років.

Розгляньмо ситуацію, де:

особа набула 35 років стажу;

мала дохід 36 тисяч гривень.

Якщо ця особа вийшла на заслужений відпочинок у 60 років, її пенсія складає приблизно – 13,8 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при 35 роках стажу і зарплаті більш як 30 тисяч / Скриншот пенсійного калькулятора

У 63 роки вийти на пенсію дещо вигідніше. В такому випадку пенсія складатиме – 16,3 тисячі гривень.



Як отримати пенсію більш як 15 тисяч гривень / Скриншот пенсійного калькулятора

Найвигідніше йти на заслужений відпочинок у 65 років. Адже при цих обставинах пенсійна виплата складатиме – 17,7 тисячі гривень.



Яка пенсія буде, якщо маєш 35 років стажу і пенсію більш як 800 доларів/ Скриншот пенсійного калькулятора

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.