Яка пенсія надається при зарплаті 36 000 гривень і 35 роках стажу
- Пенсія залежить від доходу, стажу та віку виходу на пенсію.
- Вихід на пенсію у 65 років найбільш вигідний за розміром пенсійної виплати.
Пенсія формується на основі одразу багатьох факторів. Зокрема, доходу та кількості набутого стажу.
Яка пенсія при доході 36 тисяч гривень і 35 роках стажу
Вагому роль грає і вік виходу на заслужений відпочинок, пише 24 Канал.
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Нагадаємо! Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років.
Розгляньмо ситуацію, де:
- особа набула 35 років стажу;
- мала дохід 36 тисяч гривень.
Якщо ця особа вийшла на заслужений відпочинок у 60 років, її пенсія складає приблизно – 13,8 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при 35 роках стажу і зарплаті більш як 30 тисяч / Скриншот пенсійного калькулятора
У 63 роки вийти на пенсію дещо вигідніше. В такому випадку пенсія складатиме – 16,3 тисячі гривень.
Як отримати пенсію більш як 15 тисяч гривень / Скриншот пенсійного калькулятора
Найвигідніше йти на заслужений відпочинок у 65 років. Адже при цих обставинах пенсійна виплата складатиме – 17,7 тисячі гривень.
Яка пенсія буде, якщо маєш 35 років стажу і пенсію більш як 800 доларів/ Скриншот пенсійного калькулятора
Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.