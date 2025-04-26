Як отримати пенсію не менш як 10 тисяч гривень при 40 роках стажу
- Розмір пенсії залежить від кількості стажу і розміру заробітної плати.
- Для пенсії не менш як 10 тисяч гривень при 40 роках стажу потрібні різні зарплати залежно від віку виходу на пенсію: 60, 63 чи 65 років.
На розмір пенсії впливає багато факторів. Зокрема, кількість набутого стажу та заробітна плата.
Як мати пенсію не менше 10 тисяч, якщо є 40 років стажу
Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.
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Якщо уявити, що особа набула 40 років стажу і хоче вийти на пенсію у 60 років, аби отримати пенсію не менш 10 тисяч гривень, їй потрібно мати зарплату хоча б – 22,6 тисячі гривень.
Як отримати пенсію не менш як 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
У 63 роки вийти на пенсію за таки обставин буде дещо легше. Щоб мати пенсію не менш як 10 тисяч гривень при 40 роках стажу, достатньо буде зарплати – 19,2 тисячі гривень.
Яка має бути зарплата, аби пенсія була менш як 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Найменша зарплата для отримання пенсії не менш як 10 тисяч гривень при 40 роках стажу, потрібна, якщо виходити на пенсію у 65 років. В такому випадку буде достатньо – 18,7 тисячі гривень.
Чи впливає вік виходу на заслужений відпочинок на пенсію / Скриншот Пенсійний калькулятор
Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.