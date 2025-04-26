Як отримати пенсію не менш як 10 тисяч гривень при 40 роках стажу

На розмір пенсії впливає багато факторів. Зокрема, кількість набутого стажу та заробітна плата.

Як мати пенсію не менше 10 тисяч, якщо є 40 років стажу

Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.

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Якщо уявити, що особа набула 40 років стажу і хоче вийти на пенсію у 60 років, аби отримати пенсію не менш 10 тисяч гривень, їй потрібно мати зарплату хоча б – 22,6 тисячі гривень.



Як отримати пенсію не менш як 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 63 роки вийти на пенсію за таки обставин буде дещо легше. Щоб мати пенсію не менш як 10 тисяч гривень при 40 роках стажу, достатньо буде зарплати – 19,2 тисячі гривень.



Яка має бути зарплата, аби пенсія була менш як 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найменша зарплата для отримання пенсії не менш як 10 тисяч гривень при 40 роках стажу, потрібна, якщо виходити на пенсію у 65 років. В такому випадку буде достатньо – 18,7 тисячі гривень.



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Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.