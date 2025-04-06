Пенсія, якщо зарплата 7 000 гривень: як розрахувати

Українці можуть розрахувати свою майбутню пенсію, якщо матимуть показники середньої зарплати по країні, власну зарплату та точний страховий стаж. На сьогодні, із зарплатою у 7 тисяч гривень та повним стажем, можна отримати попередньо майже 2,5 тисячі гривень.

Розрахунок пенсії в Україні

В Україні розрахунок пенсії відбувається за спеціальною формулою, а саме пенсія = середня зарплата × індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт страхового стажу (1 рік стажу = 1%), передає 24 Канал.

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Важливо додати, що показник середньої зарплати по країні повинен бути вказаний за 3 роки перед виходом на пенсію. Водночас індивідуальний коефіцієнт заробітної плати можна розрахувати за співвідношенням зарплати особи до середньої по країні.

Таким чином, якщо за даними ПФУ у 2024 році середня зарплата по країні становила 17 486,60 гривні, особа, яка хоче вийти на пенсію, мала середню зарплату у розмірі 7 000 гривень, а її страховий стаж склав 35 років, то виходить:

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати: 7 000 / 17 486,60 = 0,40.

Коефіцієнт страхового стажу: 35 років × 1% = 0,35.

Кінцевий результат: 17 486,60 × 0,40 × 0,35 = 2 448,12 гривні.

Зауважте! Такий розрахунок пенсії може відрізнятися відповідно до показників. Для точного розрахунку краще звернутися до відділень Пенсійного фонду або ж розрахувати за допомогою пенсійного калькулятора в особистому кабінеті на сайті ПФУ.