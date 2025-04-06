Як може отримувати пенсію особа, яка працювала за кордоном

Українці, які працюють за кордоном офіційно, можуть отримувати страховий стаж, який потім впливатиме на їхню пенсію. Отримати виплати у таких випадках можна як лише від держави, де особа працювала за кордоном, так і частинами від України та від іншої країни.

Чи можуть українці отримувати стаж до пенсії за кордоном

Законом України передбачено, що періоди трудової діяльності за межами України зараховуються до страхового стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Як розповів юрист Руслан Кравченко для "РБК-Україна", отримати пенсію в Україні у 60-річному віці обов'язково потрібно мати 31 рік стажу.

Тобто якщо людина працювала офіційно в одній з цих країн, то період роботи там їй зарахується. А, наприклад, з Німеччиною, куди від початку великої війни переїхало чи не найбільше українців, такого договору поки немає. Якщо людина працювала там, стаж роботи їй зараз не зарахується. Це стане можливим після підписання такого договору,

– каже Кравченко.

Наразі відомо, що виплату пенсії у випадку, якщо людина має стаж роботи за кордом, здійснюють за двома типами – територіальний та пропорційний:

Територіальний передбачає, що отримувати пенсію людина буде від тієї держави, на території якої вона проживає,

Пропорційний – частину пенсії людині оплачує Україна, а частину – інша країна, де людина працювала.

Зверніть увагу! На сьогодні діють угоди щодо страхового стажу між Україною з Республікою Болгарія, Естонською Республікою, Королівством Іспанія, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Республікою Польща, Португальською Республікою, Словацькою Республікою, Чеською Республікою, Азербайджанською Республікою, Республікою Молдова та Республікою Грузією та укладені колишнім СРСР з Монгольською Народною Республікою, Румунією, Угорщиною.