Яка буде пенсія при зарплаті 29 000 гривень і стажі 30 років

На розмір пенсії впливає кількість набутого стажу. Також вагому роль грає дохід, який мала особа.

Яка буде пенсія при зарплаті майже 30 тисяч гривень

Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Вік виходу на заслужений відпочинок, зокрема, залежить від кількості набутого стажу, пише 24 Канал.

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Зверніть увагу! У 2025 році якщо особа набула 30 років стажу, вона не може піти на пенсію у 60 років.

Якщо особа вирішила вийти на пенсію у 63 роки, мала зарплату 29 тисяч гривень та кількість набутого стажу 30 років, її пенсія, імовірно, буде – 11,3 тисячі гривень.



За яких умов пенсійна виплата буде більш як 10 тисяч гривень / Скриншот пенсійного калькулятора

У 65 років на пенсію вийти вигідніше. При вказаних умовах, пенсійна виплата складатиме орієнтовно – 12,4 тисячі гривень.



Як впливає вік виходу на пенсію на розмір виплати / Скриншот пенсійного калькулятора

Зауважте! Йдеться про вихід на пенсію на загальних умовах. Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.