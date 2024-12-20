Якою буде пенсія у 2025 році при зарплаті 20 000 гривень
Розмір пенсії в Україні визначається за єдиною формулою. Вона враховує декілька ключових факторів: трудовий стаж, середню заробітну плату та індивідуальний коефіцієнт заробітку.
Як вирахувати пенсію
Як змінюватиметься пенсія у 2025 році за заробітної плати 20 000 гривень, пояснює 24 Канал.
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Пенсія обчислюється за формулою:
П = Зс × Ік × Кс, де:
- П – розмір пенсії;
- Зс – середня заробітна плата по країні за три роки перед виходом на пенсію;
- Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашої зарплати до середньої по країні);
- Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).
Середня зарплата по країні у 2025 році
На сьогодні середня зарплата в Україні становить близько 15 000 гривень. Згідно з прогнозами, у 2025 році вона може зрости до 18 000–20 000 гривень.
Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (Ік):
Якщо ваша зарплата становить 20 000 гривень, то індивідуальний коефіцієнт заробітку в 2025 році буде в межах 1–1,1, оскільки вона дорівнює або навіть перевищує прогнозовану середню зарплату по країні.
Коефіцієнт страхового стажу (Кс):
Коефіцієнт стажу залежить від тривалості офіційного трудового стажу. Кожен рік додає до розрахунку пенсії 1%. Наприклад:
- За 35 років стажу коефіцієнт становитиме 0,35.
- За 40 років стажу – 0,40.
Ці показники суттєво впливають на кінцевий розмір пенсії.
Розрахунок пенсії при зарплаті 20 000 гривень
Припустимо:
- Середня зарплата по країні (Зс) у 2025 році – 18 000 гривень;
- Зарплата людини (З) – 20 000 гривень;
- Стаж – 35 років.
Розрахунок індивідуального коефіцієнта зарплати (Ік):
Ік = З / Зс = 20 000 / 18 000 ≈ 1,11.
Розрахунок коефіцієнта стажу (Кс):
Кс = 35 × 1% = 0,35.
Розмір пенсії (П):
П = Зс × Ік × Кс = 18 000 × 1,11 × 0,35 ≈ 6 993 гривень.
Важливо! Чим більший стаж, тим вищий коефіцієнт. Для чоловіків із 35-річним стажем і жінок із 30-річним стажем це мінімальний поріг для отримання повної пенсії. Якщо зарплата перевищує середню по країні, пенсія буде більшою. Якщо ж нижча – коефіцієнт зменшується.