Максимально готуємось, – Шмигаль про майбутній опалювальний сезон

Денис Шмигаль розповів, що до цьогорічної зими Україна готується на всі 100%, адже вона може виявитися непростою. Все через можливі нові обстріли росіян по енергосистемі України.

Зима близько

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів розповів, що на країну очікує непросто зима. Пропри все максимальна підготовка до майбутнього опалювального сезону триває.

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За його слова Україна цієї зими очікуватиме на допомогу інших держав, як-от Фінляндія.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України З прем'єр-міністром Фінляндії порушили питання опалювального сезону, допомогу нашій енергосистемі та відновлення України. Будемо посилювати співпрацю в цьому напрямку, бо зима так само буде непростою. Ми максимально готуємося.

Відомо, що запаси гагу на сьогодні становлять понад 12 мільярдів кубів, а ремонт та відновлення енергооб'єктів, які були уражені ще торік, триває.

Ще раніше прем'єр-міністр повідомив про реальний стан енергетичних об'єктів:

атомні блоки – відремонтовано п'ять, у ремонті ще чотири;

ТЕС – 24 енергоблоки (62%) відремонтовано та перебувають у ремонті;

ТЕЦ – відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті;

гідроелектростанції – відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати.

На скільки ЖКГ готове до опалювального сезону

Як розповів голова Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, до 1 жовтня планується повна підготовка Україна до опалювального сезону.

Станом на 15 серпня маємо понад 70% готовність обʼєктів ЖКГ,

– додав він.

Крім того, Кубраков підкреслив, що теплова частина в практично усіх ТЕЦ наразі відновлена, продовжуються планові роботи з ремонту генеруючого обладнання для досягнення відповідного рівня готовності до початку опалювального сезону.