Зростання пенсій у 2024: яка кількість пенсіонерів в Україні зараз

9 липня 2024, 19:40
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Джерело:

ПФУ

Кількість пенсіонерів скоротилась протягом останніх років. При цьому, пенсійні виплати збільшились, навіть, попри війну.

Скільки пенсіонерів зараз в Україні

Станом на тепер, в Україні проживає орієнтовно 10,2 мільйона пенсіонерів. Близько 80% з них отримують свої виплати через банк.

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Ще орієнтовно 20% користуються послугами "Укрпошти". У 2024 році змінилось співвідношення видів пенсій, які надаються українцям. Збільшилась кількість отримувачів таких виплат:

  • по інвалідності;
  • через втрату годувальника.
Зауважте! Найбільша частка пенсіонерів в Україні має виплати за віком.

Які пенсії мають українці

Відповідно до даних ПФУ, на 1 квітня 2024 року, найбільша кількість пенсіонерів – 26,84% мають виплати менш як 3 тисячі гривень. У інших розмір пенсії такий:

  • 17,27% пенсіонерів мають пенсію від 3 001 до 4 000 гривень;
  • 18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;
  • 25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.
  • 12,06% – понад 10 тисяч гривень.
Автор: Анастасія Зорик