Понад 30% українців не можуть дозволити собі вільно придбати новий одяг

Статистика свідчить, що більшість українців має достатній рівень фінансового забезпечення для покупки їжі та одягу. Працюючі громадяни живуть значно краще, ніж ті, які обирають не працювати.

Чи забезпечені українці фінансово

Лише 1,2% громадян можуть собі дозволили будь-які покупки, повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування Центру Разумкова.

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Яке фінансове забезпечення інших громадян:

7,4% опитаних осіб можуть дозволити собі все, окрім дуже дорогих покупок (наприклад, авто);

опитаних осіб можуть дозволити собі все, окрім дуже дорогих покупок (наприклад, авто); 9,1% респондентів наголошують, що вони не мають достатньо коштів навіть на їжу;

респондентів наголошують, що вони не мають достатньо коштів навіть на їжу; 32,2% – повідомили, що вони можуть вільно купувати їжу, але придбати одяг для них важко;

– повідомили, що вони можуть вільно купувати їжу, але придбати одяг для них важко; 48,2% – кажуть, що їм достатньо коштів на їжу та одяг, але на дорожчі покупки необхідно накопичувати гроші.

Зверніть увагу! 2% від опитаних осіб стверджують, що їм складно відповісти на поставлене запитання.

Стан справ у працюючих кращий, ніж у решти опитаних, там тільки чверті родин 25,2% вистачає грошей лише на їжу. Більшість 56,9% може дозволити собі їжу й одяг, а на купівлю чогось дорожчого вже має відкладати,

– йдеться в аналітиці.