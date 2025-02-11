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Економіка Соцвиплати Хто з українців втратить держдопомогу з 1 березня
11 лютого, 10:27
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Хто з українців втратить держдопомогу з 1 березня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З 1 березня 2025 року частина українців втратить допомогу за програмою "Прихисток".
  • Виплата припиняється, якщо переселенець перебуває за кордоном понад 30 днів, подана неправдива інформація тощо.

Частина українців втратить допомогу за програмою "Прихисток". Зміни наберуть чинності з 1 березня 2025 року.

Хто більше не отримає допомогу за цією програмою

Зараз розмір цієї допомоги складає 450 гривень на кожну людину щомісячно, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГО "ВПО України".

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Нагадаємо! За програмою "Прихисток" власникам житла надають компенсацію  за безоплатне тимчасове розміщення ВПО.

З 1 березня 2025 року компенсація буде призначатися на шість місяців і автоматично продовжуватиметься на другий піврічний період після перевірки на відповідність умовам отримання компенсації,
– повідомляє громадська організація.

З 1 березня виплата допомоги припиняється, якщо:

  • переселенець знаходиться за кордоном більш як 30 днів безперервно;
  • виявлена неправдива інформація при перевірці даних;
  • ВПО купили чи отримали безоплатно житло за три місяці до подання заявки про надання компенсації;
  • Пенсійному фонду надійшла інформація, що переселенець не проживає за визначеною адресою більш як 30 днів.