Попри те, що Тайвань підтримує Україну з 2022 року, країну на сьогодні називають найбільшим у світі імпортером російських нафтопродуктів. Поставки до країни принесли Росії ледь не декілька мільярдів доларів податкових надходжень у 2025 році.

Скільки Тайвань заплатив Росії за нафтопродукти?

Відповідно до даних Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), імпорт російської сировини для нафти до Тайваню різко зріс, передає 24 Канал.

Річ у тім, що корпорація Formosa Petrochemical (FPCC) значно збільшила свою залежність від російської нафти з 9% до повномасштабного вторгнення до 90% у першій половині 2025 року. Це зробило Тайвань найбільшим покупцем російської нафти у світі.

Крім того, з початку 2022 року FPCC була найбільшим відомим покупцем російської нафти у світі до кінця червня 2025 року.

Також, інші приватні компанії продовжували імпортувати російське вугілля, витрачаючи в середньому 41 мільйона доларів США на місяць у першій половині 2025 року.

Водночас Тайвань значною мірою вдалося зменшити залежність від російського вугілля, скоротивши імпорт на 67% у першій половині 2025 року, порівняно з аналогічним періодом у 2024 році.

Зверніть увагу! Експорт російської сировини для нафти до Тайваню приніс кремлю 1,7 мільярда доларів податкових надходжень. За ці кошти можна було придбати 170 тисяч дронів "Гербера".

Як відреагували в Тайвані на заяви?

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Тайваню, країна розширювала список санкцій проти Росії 6 разів. Було запроваджено експортні обмеження для загалом 3 300 російських підприємств.

Імпорт нафти, про який повідомляли медіа, наразі не контролюється Тайванем. Однак державні підприємства Тайваню припинили закупівлю російської сирої нафти, нафти та інших супутніх продуктів у 2023 році,

– йдеться в заяві.

Крім того, у міністерстві додали, що якщо міжнародні партнери Тайваню запровадять подальші обмеження на Росію, то країна також буде активно співпрацювати для протистояння агресії.

Куди Росія досі постачає нафту?