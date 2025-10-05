Несмотря на то, что Тайвань поддерживает Украину с 2022 года, страну сегодня называют крупнейшим в мире импортером российских нефтепродуктов. Поставки в страну принесли России чуть ли не несколько миллиардов долларов налоговых поступлений в 2025 году.

Сколько Тайвань заплатил России за нефтепродукты?

Согласно данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), импорт российского сырья для нефти в Тайвань резко вырос, передает 24 Канал.

Дело в том, что корпорация Formosa Petrochemical (FPCC) значительно увеличила свою зависимость от российской нефти с 9% до полномасштабного вторжения до 90% в первой половине 2025 года. Это сделало Тайвань крупнейшим покупателем российской нефти в мире.

Кроме того, с начала 2022 года FPCC была крупнейшим известным покупателем российской нефти в мире до конца июня 2025 года.

Также, другие частные компании продолжали импортировать российский уголь, тратя в среднем 41 миллиона долларов США в месяц в первой половине 2025 года.

В то же время Тайвань в значительной степени удалось уменьшить зависимость от российского угля, сократив импорт на 67% в первой половине 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.

Обратите внимание! Экспорт российского сырья для нефти в Тайвань принес кремлю 1,7 миллиарда долларов налоговых поступлений. За эти средства можно было приобрести 170 тысяч дронов "Гербера".

Как отреагировали в Тайване на заявления?

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Тайваня, страна расширяла список санкций против России 6 раз. Были введены экспортные ограничения для всего 3 300 российских предприятий.

Импорт нефти, о котором сообщали медиа, пока не контролируется Тайванем. Однако государственные предприятия Тайваня прекратили закупку российской сырой нефти, нефти и других сопутствующих продуктов в 2023 году,

– говорится в заявлении.

Кроме того, в министерстве добавили, что если международные партнеры Тайваня введут дальнейшие ограничения на Россию, то страна также будет активно сотрудничать для противостояния агрессии.

