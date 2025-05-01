Виплати до Дня Незалежності: хто отримає понад 400 гривень цьогоріч

У серпні частина українців отримає спеціальні виплати. Йдеться про допомогу, що прив'язана до Дня Незалежності.

Як змінився розмір виплат до Дня Незалежності

Цьогоріч розмір виплат до Дня Незалежності не змінився, порівняно з 2024 роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

Читайте також Який податок треба сплачувати з продажу автомобіля у 2025 році

Зауважте! Розмір виплат до Дня Незалежності варіюється в межах від 450 до 3 100 гривень і залежить від статусу особи.

Виплату 450 гривень зможуть отримати:

учасники війни;

колишні вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;

особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи;

діти підпільників, партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у ворожому тилу.

Ця виплата надається без особистого звернення особи у більшості випадків. Проте інколи громадянину необхідно написати у спеціальну заяву у ПФУ, щоб отримати кошти.

Зверніть увагу! Звертатись у ПФУ потрібно особам, що не є пенсіонерами, не працюють і не проходять службу.