1 травня, 17:26
Виплати до Дня Незалежності: хто отримає понад 400 гривень цьогоріч
Основні тези
- У серпні частина українців отримає виплати до Дня Незалежності, розмір яких варіюється від 450 до 3 100 гривень.
- Виплати 450 гривень призначені для учасників війни, колишніх в'язнів концентраційних таборів, осіб, насильно вивезених на примусові роботи, та дітей підпільників і партизанів.
У серпні частина українців отримає спеціальні виплати. Йдеться про допомогу, що прив'язана до Дня Незалежності.
Як змінився розмір виплат до Дня Незалежності
Цьогоріч розмір виплат до Дня Незалежності не змінився, порівняно з 2024 роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.
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Зауважте! Розмір виплат до Дня Незалежності варіюється в межах від 450 до 3 100 гривень і залежить від статусу особи.
Виплату 450 гривень зможуть отримати:
- учасники війни;
- колишні вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;
- особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи;
- діти підпільників, партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у ворожому тилу.
Ця виплата надається без особистого звернення особи у більшості випадків. Проте інколи громадянину необхідно написати у спеціальну заяву у ПФУ, щоб отримати кошти.
Зверніть увагу! Звертатись у ПФУ потрібно особам, що не є пенсіонерами, не працюють і не проходять службу.