Как изменился размер выплат ко Дню Независимости

В этом году размер выплат ко Дню Независимости не изменился, по сравнению с 2024 годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.

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Обратите внимание! Размер выплат ко Дню Независимости варьируется в пределах от 450 до 3 100 гривен и зависит от статуса лица.

Выплату 450 гривен смогут получить:

участники войны;

бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;

лица, которых были насильно вывезены на принудительные работы;

дети подпольщиков, партизан и других участников борьбы с национал-социалистским режимом во вражеском тылу.

Эта выплата предоставляется без личного обращения лица в большинстве случаев. Однако иногда гражданину необходимо написать в специальное заявление в ПФУ, чтобы получить средства.

Обратите внимание! Обращаться в ПФУ нужно лицам, которые не являются пенсионерами, не работают и не проходят службу.