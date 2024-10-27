Чи зросте пенсія у людей з інвалідністю у листопаді

Погіршення стану здоров'я дає право людині мати статус повністю або частково непрацездатної. Іншими словами, отримати певну групу інвалідності.

Як збільшаться пенсії по інвалідності восени

Пенсія по інвалідності у листопаді не зростатиме. Розмір таких виплат залишатиметься без змін до кінця року.

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Як повідомляє ПФУ, пенсія по інвалідності надалі залежатиме від виплати за віком. Зараз це співвідношення таке:

особи з інвалідністю I групи мають отримувати 100% пенсії за віком,

мають отримувати 100% пенсії за віком, з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком,

– 90% пенсії за віком, з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.

Водночас виплати по інвалідності не можуть бути менше визначених мінімумів:

особи з I групою інвалідності мають отримувати щонайменше 2 980 гривень.

інвалідності мають отримувати щонайменше 2 980 гривень. II та III групи , якщо особа не працює – 2 520 гривень.

, якщо особа не працює – 2 520 гривень. II та III групи, якщо громадянин продовжує працювати – 2 093 гривень.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Нагадаємо! Така пенсія призначається за умови наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Необхідна кількість залежить від віку, коли особа набула інвалідність.