Яку мінімальну зарплату платять у Чехії у 2025 році

З 1 січня 2025 року в Чехії офіційно підвищено мінімальну заробітну плату. Тепер найнижча місячна оплата праці становить 20 800 крон брутто (приблизно 826 євро), що на 1 900 крон більше, ніж торік.

Яка мінімальна ставка в Чехії

Відповідно, зросла й погодинна ставка – вона тепер складає 124,40 крон за годину, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство праці Чехії.

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Мінімальна зарплата поширюється на всіх працівників, включно з іноземцями, які працюють у країні на підставі контрактів. Для окремих категорій працівників, із вищою кваліфікацією чи спеціальними обов’язками, діють гарантовані ставки, які можуть бути вищими за мінімум.

Підвищення мінімальної зарплати також позначається на зростанні обов’язкових соціальних внесків і податків. Зокрема, збільшується мінімальна сума платежів до систем охорони здоров’я та пенсійного страхування.

Яка мінімальна зарплата в Україні

Станом на квітень 2025 року в Україні діє оновлений розмір мінімальної заробітної плати. Згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата встановлена на рівні 8 000 гривень на місяць та 48 гривень за годину.

Зауважте! Із зарплати в 8 000 гривень роботодавець утримує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 1 440 гривень (18%) та військовий збір – 120 гривень (1,5%). Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який сплачує роботодавець, становить 1 760 гривень (22%).