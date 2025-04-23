Какая минимальная ставка в Чехии

Соответственно, выросла и почасовая ставка – она теперь составляет 124,40 крон в час, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство труда Чехии.

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Минимальная зарплата распространяется на всех работников, включая иностранцев, которые работают в стране на основании контрактов. Для отдельных категорий работников, с высшей квалификацией или специальными обязанностями, действуют гарантированные ставки, которые могут быть выше минимума.

Повышение минимальной зарплаты также сказывается на росте обязательных социальных взносов и налогов. В частности, увеличивается минимальная сумма платежей в системы здравоохранения и пенсионного страхования.

Какая минимальная зарплата в Украине

По состоянию на апрель 2025 года в Украине действует обновленный размер минимальной заработной платы. Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", с 1 апреля 2024 года минимальная зарплата установлена на уровне 8 000 гривен в месяц и 48 гривен в час.

Заметьте! С зарплаты в 8 000 гривен работодатель удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 1 440 гривен (18%) и военный сбор – 120 гривен (1,5%). Единый социальный взнос (ЕСВ), который платит работодатель, составляет 1 760 гривен (22%).