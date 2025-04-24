Скільки заробляють у Хорватії: мінімальні зарплати для працівників у 2025 році

На початку цього року прем'єр-міністр Ховатії заявив, що мінімальна заробітна плата для працівників збільшиться до 970 євро. Водночас середня чиста заробітна плата таким чином повинна досягнути 1 600 євро.

Яка зарплата у хорватів

У Хорватії існує два рівні мінімальної заробітної плати, передає 24 Канал з посиланням на видання Expat in Croatia. Одна зарплата визначається для усіх працівників, а інша – для директорів, членів управління, керівників асоціацій тощо.

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Відтак, мінімальна заробітна плата для працівників у 2025 році становить 970 євро до вирахування податків (понад 46 тисяч гривень), водночас з врахуванням усіх внесків – 750 євро (понад 36,6 тисячі гривень).

Мінімальна заробітна плата для директорів, членів правління, керівників асоціацій: 1 168,70 євро без вирахування податків (понад 55,5 тисячі гривень) та 853,99 (майже 40,6 тисячі гривень) євро з вирахуванням податків.

Цікаво! За даними сайту Numbeo, середня місячна зарплата після сплати податків у Хорватії становить 1 324,82 євро. Відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 24 квітня, це майже 63 тисячі гривень.