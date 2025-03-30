Якою буде пенсія в людини з зарплатою 30 000 гривень

У 2025 році пенсія розраховується за стандартною формулою, затвердженою на законодавчому рівні. На розмір виплати впливає страховий стаж, середня зарплата в країні та індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Як самостійно порахувати пенсію

Вирахувати пенсію можна самостійно, або за допомогою пенсійного калькулятора, передає 24 Канал.

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Розмір пенсії розраховується за наступною формулою:

Пенсія = Сз × Ікз × Кс, де:

Сз – середня заробітна плата в Україні за три роки до виходу на пенсію, у 2025 році вона орієнтовно складе 15 000 гривень.

Ікз – індивідуальний коефіцієнт зарплати, який визначає співвідношення заробітку людини до середнього показника по країні.

Кс – коефіцієнт страхового стажу, що дорівнює кількості років стажу, помножених на 1%.

Приклад розрахунку пенсії

Спочатку визначаємо індивідуальний коефіцієнт зарплати (Ікз). Якщо середня зарплата по країні, наприклад, 15 000 гривень, а ваша зарплата складає 30 000 гривень, то коефіцієнт буде:

30 000 ÷ 15 000 = 2

Далі визначаємо коефіцієнт страхового стажу (Кс). За кожен рік стажу додається 1%. Наприклад:

При 20 роках стажу Кс = 0,20

При 30 роках стажу Кс = 0,30

При 40 роках стажу Кс = 0,40

Тепер проводимо розрахунок пенсії, підставивши ці значення у формулу:

При стажі 30 років: Пенсія = 15 000 × 2 × 0,30 = 9 000 гривень

При стажі 40 років: Пенсія = 15 000 × 2 × 0,40 = 12 000 гривень

Важливо! На розмір пенсії впливають тільки обов'язкові внески до Пенсійного фонду за всю трудову діяльність. Додаткові збори, такі як військовий збір, не враховуються при розрахунку пенсії.