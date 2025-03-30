Как самостоятельно посчитать пенсию

Вычислить пенсию можно самостоятельно, или с помощью пенсионного калькулятора, передает 24 Канал.

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Размер пенсии рассчитывается по следующей формуле:

Пенсия = Сз × Икз × Кс, где:

Сз – средняя заработная плата в Украине за три года до выхода на пенсию, в 2025 году она ориентировочно составит 15 000 гривен.

Икз – индивидуальный коэффициент зарплаты, который определяет соотношение заработка человека к среднему показателю по стране.

Кс – коэффициент страхового стажа, равный количеству лет стажа, умноженных на 1%.

Пример расчета пенсии

Сначала определяем индивидуальный коэффициент зарплаты (Икз). Если средняя зарплата по стране, например, 15 000 гривен, а ваша зарплата составляет 30 000 гривен, то коэффициент будет:

30 000 ÷ 15 000 = 2

Далее определяем коэффициент страхового стажа (Кс). За каждый год стажа добавляется 1%. Например:

При 20 годах стажа Кс = 0,20

При 30 годах стажа Кс = 0,30

При 40 годах стажа Кс = 0,40

Теперь проводим расчет пенсии, подставив эти значения в формулу:

При стаже 30 лет: Пенсия = 15 000 × 2 × 0,30 = 9 000 гривен

При стаже 40 лет: Пенсия = 15 000 × 2 × 0,40 = 12 000 гривен

Важно! На размер пенсии влияют только обязательные взносы в Пенсионный фонд за всю трудовую деятельность. Дополнительные сборы, такие как военный сбор, не учитываются при расчете пенсии.