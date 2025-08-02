В Україні певна категорія державних службовців може отримувати спеціальну пенсію, але для цього потрібно відповідати низці законодавчих умов. Які виплати вони отримують у 2025 році, читайте далі.

Які пенсії у держслужбовців?

В Україні державні службовці мають право на спеціальні пенсійні виплати, що відрізняються від загальних пенсійних програм, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно із законодавством, пенсії для держслужбовців призначаються за двома основними категоріями стажу:

Якщо особа має не менше 10 років безпосередньо на посадах держслужби (за умови, що вона була держслужбовцем станом на 1 травня 2016 року).

Якщо людина відпрацювала 20 і більше років на посадах, що належать до категорії державної служби, незалежно від офіційного статусу.

Розмір пенсії для держслужбовців у 2025 році становить 60% від їхньої заробітної плати, із якої сплачували єдиний внесок на пенсійне страхування. Якщо пенсіонер уже не працює на державній службі, виплати нараховують, виходячи зі середньої зарплати держслужбовця відповідної посади та рангу на момент звернення.

Важливо! Чоловіки, щоб отримати пенсію держслужбовця, мають досягти 62 років та мати мінімум 35 років страхового стажу. Жінки ж не менше 30 років страхового стажу.