Какие пенсии у госслужащих?

В Украине государственные служащие имеют право на специальные пенсионные выплаты, отличающиеся от общих пенсионных программ, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно законодательству, пенсии для госслужащих назначаются по двум основным категориям стажа:

Если лицо имеет не менее 10 лет непосредственно на должностях госслужбы (при условии, что он был госслужащим по состоянию на 1 мая 2016 года).

Если человек отработал 20 и более лет на должностях, относящихся к категории государственной службы, независимо от официального статуса.

Размер пенсии для госслужащих в 2025 году составляет 60% от их заработной платы, с которой платили единый взнос на пенсионное страхование. Если пенсионер уже не работает на государственной службе, выплаты начисляют, исходя из средней зарплаты госслужащего соответствующей должности и ранга на момент обращения.

Важно! Мужчины, чтобы получить пенсию госслужащего, должны достичь 62 лет и иметь минимум 35 лет страхового стажа. Женщины же не менее 30 лет страхового стажа.