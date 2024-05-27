Мінімальна пенсія у інвалідів війни зросла до понад 15 тисяч гривень

Цьогоріч пенсії інвалідам війни збільшили. Виплати було зафіксовано по розмірах – від понад 15 тисяч гривень до майже 5 тисяч гривень, залежно від групи інвалідності та наявності учасника бойових дій.

Пенсію для осіб з інвалідністю підняли

Відповідно до постанови Кабміну щодо індексації пенсійних та страхових виплат, а також додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році, з березня внесені деякі зміни.

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Таким чином, мінімальні розміри пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій збільшено. Про це розповідає начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Антоніна Торшина.

Як змінилися суми

що до 1 березня 2024 року мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни визначались залежно від групи інвалідності у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Відсоткове співвідношення до 1 березня цього року було таким:

Особам з інвалідністю внаслідок війни І групи – це 650%,

ІІ групи – 525%,

ІІІ групи – 360%,

Учасникам бойових дій – 210%.

Втім після змін з 1 березня було визначено, що виплати для зазначених вище категорії осіб будуть у фіксованих розмірах: