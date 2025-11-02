Понад 9 тисяч гривень щомісяця: який розмір пенсії мають українці з інвалідністю

:Українці з інвалідністю мають право на державну фінансову підтримку. У Пенсійному фонді пояснили, хто отримає найбільші виплати наступного місяця.

Яку пенсію по інвалідності 3 групи нараховують у листопаді?

Українці з інвалідністю мають право на державну матеріальну підтримку, розмір якої залежить від групи інвалідності, причин її встановлення та категорії отримувача, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Цікаво Нові вимоги Пенсійного фонду: чому у пенсіонерів запитують довідки про доходи

Для цивільних осіб пенсія по інвалідності розраховується індивідуально на основі трудового стажу та пенсії за віком. Наприклад, якщо пенсія за віком становить 4 000 гривень, то пенсія третьої групи дорівнює 50% від цієї суми, тобто 2 000 гривень.

Важливо! Для призначення виплат по інвалідності потрібен стаж від 1 до 15 років, залежно від віку, коли встановили інвалідність.

Яка пенсія по інвалідності у військовослужбовців?

Як розповіли у Пенсійному фонді, для військових пенсія залежить від причин інвалідності: 60% від грошового забезпечення, якщо поранення під час служби, та 40% якщо інвалідність з іншої причини. Тривалість служби на розмір виплат не впливає.

Зверніть увагу! Мінімальна пенсія для військових третьої групи становить 9 478 гривень щомісяця.

Право на виплати зберігається у трьох випадках:

інвалідність отримана під час служби;

інвалідність настала протягом 90 днів після звільнення;

інвалідність з’явилася пізніше, але спричинена захворюваннями, набутими на службі.

Які виплати по інвалідності для чорнобильців?