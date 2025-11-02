Более 9 тысяч гривен ежемесячно: какой размер пенсии имеют украинцы с инвалидностью
- Пенсия по инвалидности для гражданских рассчитывается на основе стажа и пенсии по возрасту, например, третья группа получает 50% от пенсии по возрасту.
- Для военных пенсия зависит от причин инвалидности, с минимальной пенсией для третьей группы 9 478 гривен в месяц.
Украинцы с инвалидностью имеют право на государственную финансовую поддержку. В Пенсионном фонде объяснили, кто получит самые большие выплаты в следующем месяце.
Какую пенсию по инвалидности 3 группы начисляют в ноябре?
Украинцы с инвалидностью имеют право на государственную материальную поддержку, размер которой зависит от группы инвалидности, причин ее установления и категории получателя, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Для гражданских лиц пенсия по инвалидности рассчитывается индивидуально на основе трудового стажа и пенсии по возрасту. Например, если пенсия по возрасту составляет 4 000 гривен, то пенсия третьей группы равна 50% от этой суммы, то есть 2 000 гривен.
Важно! Для назначения выплат по инвалидности нужен стаж от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, когда установили инвалидность.
Какая пенсия по инвалидности у военнослужащих?
Как рассказали в Пенсионном фонде, для военных пенсия зависит от причин инвалидности: 60% от денежного обеспечения, если ранение во время службы, и 40% если инвалидность по другой причине. Продолжительность службы на размер выплат не влияет.
Обратите внимание! Минимальная пенсия для военных третьей группы составляет 9 478 гривен ежемесячно.
Право на выплаты сохраняется в трех случаях:
- инвалидность получена во время службы;
- инвалидность наступила в течение 90 дней после увольнения;
- инвалидность появилась позже, но вызвана заболеваниями, приобретенными на службе.
Какие выплаты по инвалидности для чернобыльцев?
Для пострадавших от аварии на ЧАЭС пенсия рассчитывается отдельно рассчитывается отдельно, с учетом средней зарплаты в 1986 – 1990 годах и минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2025 года.
Пенсия третьей группы для пострадавших составляет не менее 6 077,70 гривен. А ликвидаторы аварии получают 10 491,96 гривны ежемесячно.