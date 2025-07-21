Сотні тисяч гривень: розміри пенсій прокурорів в рази більший, ніж у решти

Поки звичайні українські пенсіонери отримують менш як 3 тисячі гривень щомісяця, пенсіонери-прокурори мають розміри пенсійних виплат, що сягають сотні тисяч гривень. Така пенсійна нерівність викликає обурення, були навіть запровадження коефіцієнти, що знизили надвисокі пенсії, але прірва між виплатами досі залишається суттєва.

Хто лідерує за розмірами пенсій в Україні?

На звернення голови фінансового Комітету ВРУ, Данила Гетманцева, до Пенсійного фонду України, лідерами рейтингу 20 найбільших пенсій в Україні за різними спеціальностями є судді та прокурори, передає 24 Канал.

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Наприклад, пенсія судді може становити аж 390 тисяч гривень щомісяця, що є найвищою виплатою в країні. Натомість пенсії для прокурорів можуть становити від 219 до 119 тисяч гривень.

Цікаво! У 2024 році найвища пенсія прокурора становила 251 тисячу гривень на місяць.

Це при тому, що на сьогодні мінімальний розмір пенсії для звичайних громадян становить не більше 2 361 гривні на місяць для тих, хто продовжив працювати, а більша частина українських пенсіонерів не отримує і понад 3 тисяч гривень щомісяця.

Попри те, що на початку цього року були введені спеціальні коефіцієнти на надвеликі виплати, як-от для прокурорів, їхній розмір виплат знизився до 51,5 тисячі гривень, що у порівнянні із звичайними пенсіями українців досі суттєво різні.

Крім того, розмір пенсії прокурора закріплений на рівні 60% від його зарплати, а обмеження щодо максимального рівня виплат становить 10 прожиткових мінімумів станом на 2025 рік, тобто це 23,1 тисячі гривень. Але прокурори навчилися обходити це обмеження через суди, де добиваються більших виплат.

Зверніть увагу! Гетманцев зауважує, що зараз триває розгляд законопроєкту про скасування спецпенсій прокурорів.