Яку пенсію можна отримати, якщо є 15 років стажу
Пенсіонери, які напрацювали мінімальний стаж, тобто 15 років, мають право на повноцінну пенсію. Проте розмір виплат залежить від зарплати.
Яка пенсія, якщо стаж 15 років
Пенсіонери, які напрацювали 15 років стажу і дожили до 65 років, можуть отримувати пенсію від 2 361 гривні. Максимальний розмір виплат складає – 23 610 гривень.
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Зверніть увагу! На розмір виплат впливає не лише стаж, а й середня зарплата українця.
Проте, якщо особа не напрацювала навіть 15 років, їй призначать спеціальну соцвиплату. Її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Такі виплати перераховують кожні пів року.