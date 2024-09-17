Яка пенсія, якщо стаж 15 років

Пенсіонери, які напрацювали 15 років стажу і дожили до 65 років, можуть отримувати пенсію від 2 361 гривні. Максимальний розмір виплат складає – 23 610 гривень.

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Зверніть увагу! На розмір виплат впливає не лише стаж, а й середня зарплата українця.

Проте, якщо особа не напрацювала навіть 15 років, їй призначать спеціальну соцвиплату. Її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Такі виплати перераховують кожні пів року.