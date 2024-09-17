Какая пенсия, если стаж 15 лет

Пенсионеры, которые наработали 15 лет стажа и дожили до 65 лет, могут получать пенсию от 2 361 гривны. Максимальный размер выплат составляет – 23 610 гривен.

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Обратите внимание! На размер выплат влияет не только стаж, но и средняя зарплата украинца.

Однако, если лицо не наработало даже 15 лет, ему назначат специальную соцвыплату. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Такие выплаты пересчитывают каждые полгода.