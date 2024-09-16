Яка пенсія надається при втраті годувальника-військового

Якщо військовослужбовець який помер, був годувальником родини, його родичі мають право на спецпенсії від держави. Такі виплати надаються за певних умов.

Хто має право на такі пенсії

Пенсія за втратою годувальника призначається не всім родичам. Її можуть отримувати лише ті особи, які перебували на утриманні годувальника і є непрацездатними, повідомляє ПФУ.

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Тобто пенсія по втраті годувальника надається:

дітям до 18 років (або старшим, якщо їм встановили інвалідність до досягнення повноліття);

дітям, що продовжують навчання, за умови, що вони не старше 23 років;

дружині (чоловіку) або батькам, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

Зверніть увагу! На виплату по втраті годувальника також мають право дружина (чоловік), хтось з батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника незалежно від віку та працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника. Кошти надаються до того моменту, поки дитя не сягне 8 років.

Який розмір пенсії по втраті годувальника-військового

70% грошового забезпечення загиблого годувальника надається батькам чи одному з батьків, дружині або чоловікові (незалежно від того чи є інші непрацездатні члени родини), мінімальна пенсія у таких випадках – 7 800 гривень;

грошового забезпечення загиблого годувальника надається батькам чи одному з батьків, дружині або чоловікові (незалежно від того чи є інші непрацездатні члени родини), мінімальна пенсія у таких випадках – 7 800 гривень; 70% – дитині.

Зауважте! Якщо в родині проживає двоє або більше дітей вони отримують по 50% грошового забезпечення. Однак, ця сума не може бути меншою ніж 6 100 гривень на кожного.