Кто имеет право на такие пенсии

Пенсия по потере кормильца назначается не всем родственникам. Ее могут получать только те лица, которые находились на иждивении кормильца и являются нетрудоспособными, сообщает ПФУ.

Читайте также В правительстве объяснили хватит ли в бюджете средств на индексацию пенсий в 2025 году

То есть пенсия по потере кормильца предоставляется:

детям до 18 лет (или старшим, если им установили инвалидность до достижения совершеннолетия);

детям, продолжающим обучение, при условии, что они не старше 23 лет;

жене (мужу) или родителям, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.

Обратите внимание! На выплату по потере кормильца также имеют право жена (муж), кто-то из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца. Средства предоставляются до того момента, пока ребенок не достигнет 8 лет.

Какой размер пенсии по потере кормильца-военного

70% денежного обеспечения погибшего кормильца предоставляется родителям или одному из родителей, жене или мужу (независимо от того есть ли другие нетрудоспособные члены семьи), минимальная пенсия в таких случаях – 7 800 гривен;

денежного обеспечения погибшего кормильца предоставляется родителям или одному из родителей, жене или мужу (независимо от того есть ли другие нетрудоспособные члены семьи), минимальная пенсия в таких случаях – 7 800 гривен; 70% – ребенку.

Заметьте! Если в семье проживает двое или более детей, они получают по 50% денежного обеспечения. Однако эта сумма не может быть меньше чем 6 100 гривен на каждого.