Будут ли индексации пенсий

В пояснительной записке к проекту госбюджета на 2025 год отмечается, что предусмотренный объем трансферта для Пенсионного фонда Украины позволит в полном объеме осуществить выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям.

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Известно, что увеличились поступления от уплаты единого социального взноса с 548,2 миллиарда гривен до 589,9 миллиарда гривен, то есть +41,7 миллиарда гривен до 2024 года. Из этих средств в Пенсионный фонд направили 40,5 миллиардов гривен. Поэтому это позволило пересмотреть размер трансферта для ПФУ.

Обратите внимание! Общий объем расходов госбюджета на пенсионное обеспечение составляет 237,9 миллиарда гривен.

Кроме того, в Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы определяется, что каждый год с 1 марта в Украине будет проводиться индексация пенсий.