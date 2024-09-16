Чи будуть індексації пенсій

У пояснювальній записці до проєкту держбюджету на 2025 рік зазначається, що передбачений обсяг трансферту для Пенсійного фонду України дозволить у повному обсязі здійснити виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій.

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Відомо, що збільшилися надходження від сплати єдиного соціального внеску з 548,2 мільярда гривень до 589,9 мільярда гривень, тобто +41,7 мільярда гривень до 2024 року. З цих коштів до Пенсійного фонду спрямували 40,5 мільярда гривень. Відтак це дозволило переглянути розміру трансферту для ПФУ.

Зверніть увагу! Загальний обсяг видатків держбюджету на пенсійне забезпечення складає 237,9 мільярда гривень.

Крім того, у Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки визначається, що кожного року з 1 березня в Україні буде проводитися індексація пенсій.